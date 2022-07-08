"Все вернулись": посол Узбекистана о застрявших на границе Каракалпакстана казахстанцах

Люди, застрявшие на границе Казахстана и Узбекистана. Кадр из видео: lada.kz

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев рассказал о ситуации в приграничном пункте пропуска "Даут ата - Тажен", передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что десятки казахстанцев не могут выехать из Каракалпакстана.

Ниязходжаев сообщил, что среди тех, кто застрял в пункте пропуска, было много женщин.

"Мы в течение последних дней, с 3 по 5 число, тех граждан Республики Казахстан, которые находились именно в пункте пропуска, мы их всех выпустили, то есть они все вернулись обратно на родину. Там были и женщины", - проинформировал посол.

В целом посол высоко оценил работу узбекистанского МИД и генконсульства Республики Казахстан в Самарканде.

"У нас тесные контакты были, мы все вопросы в оперативном порядке решаем", - заверил дипломат.

Напомним, с 1 июля по инициативе узбекистанской стороны был временно закрыт пункт пропуска на границе Казахстана и Каракалпакстана. Из-за этого несколько десятков казахстанцев не могли вернуться домой - им пришлось несколько дней провести на границе.

В КНБ РК, ссылаясь на узбекистанских партнеров, сообщили, что причиной закрытия пункта пропуска стал выход из строя информационной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977547-vse-vernulis-posol-uzbekistana-o-zastryavshih-na-granitse-karakalpakstana-kazahstantsah/