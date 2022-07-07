Вопрос о приостановке работы КТК рассмотрят 11 июля в суде

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Вопрос о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) рассмотрят в предстоящий понедельник, 11 июля. Ранее Приморский районный суд города Новороссийск вынес решение о приостановлении работы КТК.

Как сообщили корреспондентам РИА Новости в компании, ходатайство КТК о продолжении работы намерены рассмотреть на следующей неделе.

"Насколько нам известно, заседание Краснодарского краевого суда по ходатайству КТК о приостановлении исполнения постановления Приморского районного суда Новороссийска об административном приостановлении деятельности КТК состоится 11.07.2022 года", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Напомним, ранее КТК назначили наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Позже Каспийский трубопроводный консорциум направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда, согласно которому работа на КТК была временно остановлена.

Сегодня в пресс-службе Министерства энергетики РК сообщили, что, несмотря на постановление суда о временной остановке деятельности АО "КТК-Р", экспорт нефти ведется в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977420-vopros-o-priostanovke-raboty-ktk-rassmotryat-11-iyulya-v-sude/