МИД Узбекистана сообщил об открытии оперштаба для помощи казахстанцам в Каракалпакстане

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В МИД Узбекистана заявили о том, что с сегодняшнего дня в стране организован оперативный штаб для помощи гражданам РК, находящимся в Каракалпакстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Информируем о том, что по решению вопросов оказания помощи гражданам Республики Казахстан, находящихся в Республике Каракалпакстан, организован оперативный штаб", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за беспорядков в Каракалпакстане на границе в Узбекистане застряли около 50 наших сограждан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявлял о том, что случившееся было спланировано и иностранные силы готовили провокации в стране годами.

Митинги, переросшие в беспорядки, вспыхнули после того, как в новой конституции соседней страны предложили изменить статус Каракалпакстана.

В итоге в результате волнений в Нукусе погибли 18 человек. Спустя время стало известно, что парламент сохранит суверенитет Каракалпакстана в поправках к конституции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977413-mid-uzbekistana-soobschil-ob-otkrytii-opershtaba-dlya-pomoschi-kazahstantsam-v-karakalpakstane/