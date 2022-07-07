Мирзиеев заявил, что беспорядки в Каракалпакстане годами готовились иностранными силами

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что беспорядки в столице Каракалпакстана были организованы иностранными силами, которые готовились к этим действиям годами, передает Sputnik Узбекистан.

"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", – сказал Мирзиеев.

По словам главы Узбекистана, следственная группа занимается расследованием событий, к процессу также будут привлечены представители общественности, депутаты и гражданские активисты.

Мирзиеев подчеркнул, что действия силовых структур также будут изучены, "если они применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством".

Напомним, 1 июля в Нукусе, столице Каракалпакстана, прошли митинги против изменения конституции Узбекистана. Согласно поправкам, из документа могли исключить положения о суверенитете Каракалпакстана. В ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек. В итоге парламент Узбекистана проголосовал за сохранение положения о суверенитете Каракалпакстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977239-mirzieev-zayavil-chto-besporyadki-v-karakalpakstane-godami-gotovilis-inostrannymi-silami/