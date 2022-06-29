Токаев прилетел в Ашхабад (видео)
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в VI саммите глав прикаспийских государств, сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".
В рамках визита лидер Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и бывшим президентом, председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Напомним, ранее в Акорде сообщали, что на этой неделе глава государства посетит Туркменистан, а позже – проведет в Нур-Султане заседание Высшего совета по реформам.
Отметим, на прошлой неделе глава государства посещал Катар, где принял участие в Катарском экономическом форуме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976192-tokaev-priletel-v-ashhabad/