Токаев проведет заседание Высшего совета по реформам в четверг

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Рабочий график президента Казахстана Касым-Жомарта токаева на эту неделю озвучила пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале "Борт №1".

Сегодня, 27 июня, глава государства проведет заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана".

29 июня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом Прикаспийском саммите, который пройдет в городе Ашхабад (Туркменистан).

30 июня президент в резиденции Акорда проведет очередное заседание Высшего совета по реформам.

Напомним, что в прошлый раз заседание Высшего совета по реформам под председательством Касым-Жомарта Токаева проводилось 5 мая. В числе прочего на нем обсуждались вопросы развития Алматинской агломерации, а также развития водной отрасли в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975772-tokaev-provedet-zasedanie-vysshego-soveta-po-reformam-v-chetverg/