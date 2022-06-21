Токаев: Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума, сообщает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev». Модератором мероприятия выступил ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.

В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошедшей в формате вопрос-ответ, президент Казахстана ответил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов в международной политике, в особенности в контексте происходящих геополитических потрясений в Европе, событий вокруг российско-украинского конфликта.

Фото: akorda.kz

Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, для решения этого конфликта необходима добрая воля каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

"Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, оказать положительное влияние на оба государства, для того, чтобы они могли прийти к миру", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Наряду с этим президент дал исчерпывающие ответы на вопросы модератора по поводу экономических последствий, с которыми может столкнуться Казахстан в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении России.

В ходе откровенной беседы речь также шла о глобальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на мировом энергетическом рынке, проблем международной торговли.

Напомним, глава государства сейчас находится в Катаре. Здесь он принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики", а также встретился с эмиром Катара и пригласил его в Казахстан.

На полях форума казахстанский президент провел также встречу с премьер-министром Грузии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975094-tokaev-dazhe-vo-vremena-holodnoy-voyny-oon-byla-gorazdo-bolee-splochennoy/