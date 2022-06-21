Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Гарибашвили. Фото: akorda.kz

На полях катарского экономического форума Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

"Хотел бы обратить Ваше внимание на перспективы развития сотрудничества по следующим направлениям. В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия, в свою очередь, располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр Грузии в конце следующего месяца планирует посетить Казахстан.

Напомним, глава государства сейчас находится в Катаре. Здесь он принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики", а также встретился с эмиром Катара и пригласил его в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975078-tokaev-vstretilsya-s-premer-ministrom-gruzii-irakliem-garibashvili-video/