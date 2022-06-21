Токаев встретился с главой компании-производителя агрохимических продуктов

Токаев встретился с гендиректором компании UPL Limited. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором компании UPL Limited Джай Шроффом в столице Катара. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и перспективах развития UPL Limited.

Джай Шрофф рассказал главе государства о применении современных подходов в сельскохозяйственной сфере, обеспечении конкурентных преимуществ для селькохозяйственной продукции, а также использовании новейших технологий посева и обработки почвы.

Сегодня продукция UPL Limited продается более чем в 150 странах мира. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и сбыт традиционных агрохимических продуктов, а также других сопутствующих сельскохозяйственных товаров.

Напомним, сейчас президент Казахстана находится в Катаре. Он принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики", а также встретился с эмиром Катара и пригласил его в Казахстан.

Также глава государства провел также встречу с премьер-министром Грузии.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975095-tokaev-vstretilsya-s-gendirektorom-kompanii-upl-limited/