Токаев ответил, угрожают ли Казахстану санкциями из-за сотрудничества со странами ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава Казахстана на ПМЭФ-22 в Санкт-Петербурге ответил на вопрос, испытывает ли Казахстан давление в связи с укреплением сотрудничества внутри стран ЕАЭС и грозят ли стране вторичными санкциями, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о давлении Касым-Жомарту Токаеву задала модератор беседы в рамках ПМЭФ-22 Маргарита Симоньян – она уточнила, получится ли у стран ЕАЭС укрепить сотрудничество в нынешних реалиях.

"Что касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Это вопрос переговорный. Санкции существуют, мы эти санкции учитываем, безусловно, в нашей торгово-экономической стратегии.

Но в то же время есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с Россией, тем более, сама география, уже не говоря об истории, предполагает, что мы должны находиться вместе и работать вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях", - заявил Токаев.

Он отметил, что работа внутри ЕАЭС будет продолжена, и добавил, что в ее процессе у стран нередко возникают споры.

"Именно в процессе переговоров и нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей работы. Это очень сложная работа - находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга.

Да, в рамках ЕАЭС у нас бывают споры, поскольку мы встречаемся не только в открытом формате – бывает и закрытая часть. Но, как правило, мы находим решения, это радует", - добавил Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974641-tokaev-otvetil-ugrozhayut-li-kazahstanu-sanktsiyami-iz-za-sotrudnichestva-so-stranami-eaes/