Токаев заявил, что странам ЕАЭС надо извлечь пользу из меняющегося мирового порядка

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Глава Казахстана выступает на ПМЭФ-22 в Санкт-Петербурге – Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что странам Евразийского экономического союза нужно извлечь максимальную пользу от стремительно меняющейся структуры мирового порядка, передает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Токаев заявил, что на смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками.

«Ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону.

Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы», - сказал президент.

Он добавил: говоря о новой реальности, нужно иметь в виду меняющийся мировой порядок.

«Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии «Восток-Запад», «Север-Юг».

Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс, один путь», - заявил Токаев.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге президент Казахстана встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и президентом Башкортостана Радием Хабировым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974634-tokaev-zayavil-chto-stranam-eaes-nado-izvlech-polzu-iz-menyayuschegosya-mirovogo-poryadka/