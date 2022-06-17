Токаев предложил вместо контрсанкций нарастить торговлю со странами Азии и Ближнего Востока

Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском Международном экономическом форуме указал на необходимость разработки новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности, передает официальный Telegram-канал "Борт N1".

"На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка».

"В целом конечный успех Евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии", - отметил Токаев.

При этом он сообщил, что снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности.

По его словам, для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери.

Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы, добавил он, разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.

"Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан.

Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами", - резюмировал президент.

Напомним, во время своего выступления глава государства также высказал мнение, что странам ЕАЭС надо извлечь пользу из меняющегося мирового порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974636-tokaev-predlozhil-vmesto-kontrsanktsiy-narastit-torgovlyu-so-stranami-azii-i-blizhnego-vostoka/