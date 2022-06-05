"Нарушений нет": Генпрокуратура о ходе референдума

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Представитель Генпрокуратуры Азамат Сергазин рассказал об обеспечении законности проведения референдума - пока надзорный орган не зафиксировал нарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Сергазин сообщил, что надзорным органом принимаются все меры по обеспечению законности проведения референдума.

"Подготовка прошла в соответствии с конституционным законом, на данный момент нарушений нет. Со дня объявления референдума поступило 18 обращений, но ни одно из них не касается нарушения законодательства о референдуме", - добавил спикер.

При этом он напомнил об административной ответственности за агитацию в день проведения референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972581-narusheniy-net-genprokuratura-o-hode-referenduma/