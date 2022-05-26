Токаев заявил, что решил с Путиным "вопрос финансовых взаимоотношений"

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Кыргызстане Касым-Жомарт Токаев рассказал о переговорах с Владимиром Путиным – подробности он не огласил, однако сообщил, что вопрос был связан с финансовыми взаимоотношениями, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается сложного вопроса по финансовым взаимоотношениям, я не буду скрывать, на эту тему у нас были детальные переговоры на днях с Владимиром Путиным. Мы пришли к необходимым соглашениям.

Со стороны правительства Казахстана были приняты меры, полагаю, что сейчас этой проблемы не существует. Я не буду вдаваться в подробности, что это за проблема – она связана с нынешней уникальной геополитической ситуацией.

Тем не менее хотел бы зафиксировать ваше внимание, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства как Россия и Казахстан могут и должны находить решения, которые диктует сама жизнь", – заявил Токаев.

Напомним, что сейчас Касым-Жомарт Токаев находится с визитом в Кыргызстане и параллельно принимает участие в заседании ЕЭФ.

Сегодня после завершения переговоров в узком и расширенном формате главы Казахстана и Кыргызстана прогулялись по территории резиденции "Ала-Арча".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971208-tokaev-zayavil-chto-reshil-s-putinym-vopros-finansovyh-vzaimootnosheniy/