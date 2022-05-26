Токаев – Жапарову: Такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызстаном

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: t.me/bort_01

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в узком формате, в ходе которых обсудили партнерство между двумя странами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.

"Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами.

Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран.

Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.

"Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", – сказал президент Кыргызстана.

Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971133-tokaev-takie-krepkie-svyazi-kazahstan-ustanovil-tolko-s-kyrgyzstanom/