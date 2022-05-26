Токаев и Жапаров совершили прогулку по территории резиденции "Ала-Арча" (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президенты Казахстана и Кыргызстана после завершения переговоров вышли на прогулку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева "Борт №1".

"По завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили прогулку по территории резиденции "Ала-Арча", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в узком формате, в ходе которых обсудили партнерство между двумя странами.

После завершения встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

В ходе расширенного заседания президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971170-tokaev-i-zhaparov-sovershili-progulku-po-territorii-rezidentsii-ala-archa-video/