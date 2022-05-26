Токаев и Жапаров совершили прогулку по территории резиденции "Ала-Арча" (видео)
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Президенты Казахстана и Кыргызстана после завершения переговоров вышли на прогулку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева "Борт №1".
"По завершении переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили прогулку по территории резиденции "Ала-Арча", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в узком формате, в ходе которых обсудили партнерство между двумя странами.
После завершения встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.
В ходе расширенного заседания президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971170-tokaev-i-zhaparov-sovershili-progulku-po-territorii-rezidentsii-ala-archa-video/