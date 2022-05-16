Токаев: Нужно ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН

Лидеры стран-участниц ОДКБ. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на юбилейном саммите ОДКБ в московском Кремле. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Саммит ОДКБ. Фото: Акорда

Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии.

Как отметил президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.

Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ. Фото: Акорда

Особое внимание в выступлении главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

"Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", – уверен президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ. Фото: Акорда

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.

"На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил глава государства.

По итогам встречи лидеры государств – участников ОДКБ приняли юбилейное заявление Совета коллективной безопасности.

Напомним, что в Москве сегодня проходит юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969533-tokaev-vystupil-na-sammite-odkb/