Токаев встретился с Путиным после саммита ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

После юбилейного саммита ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Акорды.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

"Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово- экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, – это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий.

Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.

В свою очередь президент России также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

"У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34 %. 17 миллиардов долларов инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал Владимир Путин.

Широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне этого года. Также казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

В ходе саммита президент России Владимир Путин предложил наращивать взаимодействие ОДКБ со странами СНГ и предоставить им статус наблюдателя в организации. Еще российский лидер заявил о серии учений ОДКБ этой осенью в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969563-tokaev-vstretilsya-s-putinym-posle-sammita-odkb/