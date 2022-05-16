Путин предложил странам СНГ стать наблюдателями при ОДКБ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На саммите ОДКБ в Москве президент России Владимир Путин предложил наращивать взаимодействие ОДКБ со странами СНГ и предоставить им статус наблюдателя в организации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отмечу важность самой тесной координации между участниками ОДКБ в сфере внешней политики, согласованных действий в ООН и на других площадках. Продвижения общих подходов к множащимся проблемам международной безопасности.

В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по шанхайской организации сотрудничества и СНГ. По нашему мнению, было бы правильно предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ", – заявил Путин.

Напомним, что в саммите принял участие и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – он также сегодня выступил с речью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969536-putin-predlozhil-stranam-sng-stat-nablyudatelyami-pri-odkb/