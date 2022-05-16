Путин заявил о серии учений ОДКБ этой осенью в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На саммите ОДКБ президент России Владимир Путин оповестил о целой серии совместных учений ОДКБ в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Также он заявил, что ОДКБ займется оснащением сил вооружением, техникой и улучшит слаженность военных структур и спецслужб, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент России в своей речи на саммите упомянул действия миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане в январе этого года – он заявил, что это стало показателем зрелости организации и ее способности противостоять "реальным угрозам".

"Контингент коллективных сил ОДКБ, введенный на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике", – заявил Путин.

Он добавил, что сегодня на саммите ОДКБ страны подпишут совместное заявление, где также учтут и опыт операции в Казахстане, о решимости и дальше взаимодействовать "по разным направлениям военного и оборонного строительства".

"Будем также заниматься оснащением сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности военных структур и спецслужб", – заявил российский президент.

Этой осенью в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, по словам Путина, пройдут учения ОДКБ.

"Эти вопросы отрабатываются в ходе учений по линии ОДКБ, практику проведения которых мы намерены расширять. На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации – в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.

Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и миротворческого потенциала ОДКБ", – заявил он.

Напомним, что также Путин сегодня предложил странам СНГ стать наблюдателями при ОДКБ.

В конце речи Путин добавил, что подробно проинформирует присутствующих президентов о спецоперации в Украине, но сделает это в закрытом режиме – вне трансляции для СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969543-putin-zayavil-o-serii-ucheniy-odkb-etoy-osenyu-v-kazahstane-kyrgyzstane-i-tadzhikistane/