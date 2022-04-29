Токаев поговорил по телефону с Путиным

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Сегодня, 29 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.

Напомним, что сегодня президент Казахстана также встретился с министром иностранных дел Японии Ешимасой Хаяши. Стороны обсудили двусторонне партнерство в ряде сфер. Кроме того. Токаев пригласил премьер-министра Японии Фумио Кишиде посетить Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967463-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/