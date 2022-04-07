Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России, заявили в МИДе

Мухтар Тлеуберди. Кадр из видео: официальный YouTube-канал "Хабар 24"

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что наша страна не планирует присоединяться к санкционному давлению против России, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале интервью у Тлеуберди поинтересовались, какова позиция Казахстана в вопросе российско-украинского конфликта.

Министр подчеркнул, что Казахстан – миролюбивое государство, которое в свое время добровольно отказалось от ядерного арсенала. В вопросе конфликта России и Украины, по словам Тлеуберди, Казахстан выступает за его мирное урегулирование путем переговоров и посредством дипломатии.

"Имея самую протяженную в мире границу, мы намерены сохранить наработанный уровень торгово-экономического взаимодействия с российским партнерами. В целом, юридически и политически наши государства – союзники и стратегические партнеры.

После завершения конфликта мы также заинтересованы в скорейшем восстановлении высокой динамики широкого взаимовыгодного сотрудничества с Украиной", – сказал глава МИД РК.

Министр отметил, что Казахстан внимательно следит за переговорами между Россией и Украиной и всячески содействует миротворческим усилиям обеих стран.

"Искренне верим в то, что переговоры будут способствовать дальнейшему прекращению боевых действий, определению статуса Донбасса и снятию санкционного давления", – сказал Тлеуберди.

Также он отметил, что Казахстан традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях. Исключение – санкции, наложенные резолюциями Совбеза ООН.

"Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов.

Поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства", – отметил министр.

Тлеуберди отметил, что Казахстан не намерен обходить санкции. При этом правительство принимает все усилия для недопущения их серьезного воздействия на нашу экономику.

"Защищая собственные национальные интересы, Казахстан предпринимает все усилия по недопущению серьезного воздействия этих санкций на развитие нашей экономики. Правительство Казахстана в данное время ведет консультации по этим вопросам с нашими западными партнерами.

Во избежание вторичных санкций и для минимизации их негативных последствий на наше население, товаропроизводителей, экспортеров Казахстан не намерен принимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций.

Вместе с тем, будучи полноправным членом ЕАЭС и ВТО, Казахстан продолжит развивать торговые отношения с РФ и другими странами", – добавил Тлеуберди.

В целом, по мнению министра, изоляция российской экономики – одной из крупнейших в мире – в долгосрочной перспективе наносит ущерб развитию всей глобальной экономике.

"В этой связи полагаем, что международное сообщество должно и далее содействовать поискам мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом. Мы со своей стороны продолжим прилагать все необходимые усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной", – подытожил министр иностранных дел республики.

Ранее Тлеуберди, прокомментировал интервью своего коллеги – заместителя главы Администрации президента Тимура Сулейменова, который заявлял, что "Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

Глава МИДа в очередной раз подчеркнул, что нельзя допускать такой ситуации, при которой Казахстан использовался бы для обхода санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1964042-kazahstan-ne-nameren-prisoedinyatsya-k-sanktsiyam-protiv-rossii-zayavili-v-mide/