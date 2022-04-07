Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Беларуси быть не может

Александр Лукашенко. Кадр из видео: Telegram/Пул Первого

На заседании Совета безопасности Беларуси глава государства Александр Лукашенко заявил, что без участия их страны переговоров по Украине быть не может, передает Пул Первого.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это - прежде всего, западные страны - там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - сказал Лукашенко.

Беларусь занимает такую позицию, потому что она граничит с Украиной, где сейчас идет война.

"Мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси", - заявил белорусский президент.

Соответственно, никаких договоренностей "за их спиной" быть не должно. И Россия, по мнению Лукашенко, такую позицию понимает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963979-lukashenko-zayavil-chto-peregovorov-po-ukraine-bez-uchastiya-belarusi-byt-ne-mozhet/