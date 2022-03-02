Британского посла вызвали в МИД Казахстана после заявлений депутата о санкциях

Здание МИД РК. Фото: МИД РК

В казахстанском МИДе ждут объяснений британской стороны после недавних заявлений члена парламента Великобритании Маргарет Ходж.

Депутат предложила рассмотреть санкции против Казахстана и Азербайджана, заявив, что эти государства "поддерживают Путина".

"Это было заявление одного депутата, который сделала заявление в парламенте. У нас сегодня посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Мы ожидаем от нее комментарий", - заявил по данному поводу вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев корреспондентам Sputnik Казахстан.

У Нурышева спросили, возможно ли ввести санкции в отношении депутата Ходж по аналогии с Владимиром Жириновским. Вице-министр ответил, что такой вопрос пока не рассматривается.

Напомним, ранее член парламента Великобритании Маргарет Ходж заявила о том, что нужно ввести санкции не только против России, но и против стран, которые, по ее мнению, поддерживают Путина. В число таких стран, по ее мнению, входит и Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958826-britanskogo-posla-vyzvali-v-mid-kazahstana-posle-zayavleniy-deputata-o-sanktsiyah/