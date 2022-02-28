Более чем в три раза увеличилось количество рейсов в небе Казахстана

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Своевременные меры по организации воздушного движения пришлось предпринять из-за того, что в небе Казахстана стало больше транзитных самолетов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Пропускная способность аэронавигационной системы РК позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений, подчеркнули в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, в связи с сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Персидского залива теперь выполняется через коридоры южной части Европы.

Часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Казахстана. За последние сутки через воздушное пространство РК выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов.

В МИИР отметили, что предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения: открытие дополнительных секторов, усиление дежурных смен и взаимодействия гражданско-военной координации, предоставление спрямленных и альтернативных маршрутов, упрощение выдачи разрешений на использование воздушного пространства для судов, выполняющих посадки на аэродромах РК и другие.

Финансовые потери от введения санкций в отношении России в сфере аэронавигационного обслуживания не прогнозируются, сообщили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Казахстану в размере 1,5 млн долларов в месяц.

Как сообщает КГА в своем официальном Telegram-канале, общее количество рейсов в воздушном пространстве Казахстана увеличилось более чем в три раза в текущие сутки.

Система управления воздушным пространством работает в штатном режиме и позволяет выдерживать данные нагрузки.

Напомним, что Евросоюз запретил российским авиалиниям приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран, входящих в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958414-bolee-chem-v-tri-raza-uvelichilos-kolichestvo-reysov-v-nebe-kazahstana/