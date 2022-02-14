Эксперты предположили, что сын Бердымухамедова выиграет предстоящие выборы в Туркменистане

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Эксперты предположили, что должность президента Туркменистана перейдет от Гурбангулы Бердымухамедова его сыну Сердару, передает Московский комсомолец.

Ранее 64-летний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о внеочередных выборах президента страны, которые пройдут уже 12 марта. По его словам, нужно дать дорогу молодым руководителям.

О своем решении Бердымухамедов рассказал 11 февраля на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты).

Принятые в 2016 году поправки в конституцию Туркменистана позволяли ему править страной до конца своей смерти. Полномочия на посту главы страны Бердымухамедова истекают только в 2024 году.

Неожиданные действия президента Туркменистана объяснил специалист по странам Центральной Азии Аждар Куртов.

"Январские протесты в Казахстане показали, что за внешним благополучием кроются негативные процессы. Второй момент - состояние его здоровья. Эта информация не афишируется из-за закрытости страны, но, вероятно, проблемы существуют после перенесенного коронавируса", - говорит Куртов.

Политологи предположили, что преемником Бердымухамедова станет его сын Сердар, который в прошлом году занял пост вице-премьера по экономике. А с ноября ему поручили контролировать нефтегазовый комплекс страны.

По мнению Куртова, переход власти от отца к сыну пройдет гладко. Так как нет сил оппозиции, способных этому помешать, и жесткий режим в стране сводит на нет возможные протесты. К тому же, если президентом Туркменистана станет Сердар, в стране возможны некоторые послабления.

Но, как считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, Сердар займет пост президента Туркменистана формально. Поэтому говорить о послаблениях в стране рано.

"Бердымухамедов останется спикером парламента и фактически сохранит ключевое влияние в стране", - сказал Притчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955941-eksperty-predpolozhili-chto-syn-berdymuhamedova-vyigraet-predstoyaschie-vybory-v-turkmenistane/