Токаев посетил крупнейшую автокорпорацию России (фото)

Касым-Жомарт Токаев на заводе компании "КАМАЗ". Фото: akorda.kz

В ходе поездки в Татарстан президент Казахстана посетил город республиканского значения Набережные Челны. Здесь глава государства побывал в крупнейшей автомобильной корпорации России "КАМАЗ". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о достижениях компании за последние годы. "КАМАЗ" входит в двадцатку ведущих производителей тяжелых грузовиков в мире. Производственные мощности достигают 71 тысячи автомобилей в год.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Компания, экспортирующая машины в ближнее и дальнее зарубежье, рассматривает авторынок Казахстана как важное направление. По итогам прошлого года доля "КАМАЗа" на рынке новых грузовиков в нашей стране достигла 42%.

В Казахстане уже осуществляется реализация нескольких совместных проектов. Один из них – строительство завода KamLitKZ по производству чугуна в индустриальной зоне города Костаная. Предприятие планируется запустить во второй половине 2024 года. По словам руководства компании, в скором времени в Казахстане будет начато производство комплектующих для машин "КАМАЗ".

Фото: akorda.kz

Глава государства побеседовал со специалистами из Казахстана, которые повышают квалификацию на заводах компании "КАМАЗ". Рабочие, прибывшие на двухмесячное обучение, будут работать на предприятии, которое откроется в Костанае. Молодые люди поблагодарили президента за предоставленную возможность.

"Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Хорошо, что вы здесь учитесь, получаете образование, опыт", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Затем президент посетил выставку продукции нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей, являющихся драйверами экономики Татарстана.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Напомним, что 10-11 февраля глава государства находился с официальным визитом в России. Там он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, главой правительства Михаилом Мишустиным, после чего прибыл в Казань.

Накануне глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Токаева орденом. Также вчера президент Казахстана побывал на комплексе "ТАНЕКО".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955780-tokaev-oznakomilsya-s-deyatelnostyu-korporatsii-kamaz/