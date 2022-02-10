Филиалы каких российских вузов откроют в Казахстане, рассказал Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал, филиалы каких российских вузов планируется открыть в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства указал на востребованность в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля.

В связи с этим, добавил он, в ходе переговоров основное внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

"Я сегодня в ходе переговоров выразил признательность Владимиру Владимировичу Путину за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных технических вузов Российской Федерации.

Я уверен, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране. Мы приветствуем предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане.

Хотел бы отметить, что в Казахстане будут открыты филиалы таких вузов, которые, в общем-то, на слуху у всех. Это МИФИ, это Бауманское училище. Сейчас это училище по-другому называется, по-видимому, стало уже университетом, но, как говорится, марка осталась", – отметил Токаев.

Президент Казахстана считает эти договоренности очень серьезным прогрессом в области взаимной поддержки в области образования.

Напомним, 11 января, выступая в мажилисе, Токаев заявил, что "злободневным остается вопрос доступности высшего образования". В связи с этим он счел необходимым к 2025 году открыть в стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.

Позже, на встрече с бизнесменами в столице, Токаев еще раз акцентировал внимание на необходимости подготовки в стране именно технических специалистов. Он также заявил о планах переориентировать программу "Болашак" – приоритет, с его слов, будет отдаваться зарубежным техническим вузам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955600-filialy-kakih-rossiyskih-vuzov-otkroyut-v-kazahstane-rasskazal-tokaev/