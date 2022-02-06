Еще один регион перешел в "зеленую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мангистауская область перешла в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидситуации по КВИ в Казахстане, опубликованные в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Согласно последним данным, Мангистауская область покинула "желтую" зону по КВИ, перейдя в безопасную "зеленую" зону.

Расположение регионов на графике выглядит так:

в "красной" зоне остаются города Нур-Султан и Алматы. Там же расположены ВКО, ЗКО и СКО, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области;

остаются города Нур-Султан и Алматы. Там же расположены ВКО, ЗКО и СКО, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская и Павлодарская области; в "желтой" зоне остался лишь один регион - Жамбылская область;

остался лишь один регион - Жамбылская область; в "зеленой" зоне сейчас находится Шымкент, а также Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Согласно оценкам экспертов, основанным на усредненных показателях по стране, Казахстан на сегодняшний день остается в "красной" зоне по КВИ.

Напомним, что за минувшие сутки в стране выявили 4826 новых случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954777-esche-odin-region-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-kvi/