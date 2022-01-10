Токаев провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, об этом президент Казахстана сообщил в своем Twitter.

"Сегодня состоялся продуктивный разговор с Шарлем Мишелем. Обновили информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности", - написал Токаев.

Напомним, сегодня, 10 января, Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В заседании также участвовали президенты Казахстана, России, Таджикистана, Беларуси, премьер-министры Армении, Кыргызстана и генсекретарь ОДКБ.

В ходе сессии Токаев заявил, что в ближайшее время власти предоставят на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950335-tokaev-provel-peregovory-s-glavoy-evrosoveta-sharlem-mishelem/