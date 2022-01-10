Дополнительные поезда запустят между Алматы и Нур-Султаном

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Еще четыре поезда запустят между Алматы и столицей, об этом сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", передает NUR.KZ.

Как сообщили в компании, сегодня в 18:55 из столицы в Алматы отправляется поезд №204/203 со станции Нур-Султан-1. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 16:31. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 19:41.

Также со станции Нур-Султан-1 до станции Алматы-2 сегодня отправляется поезд №220/219 в 19:40. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 18:25. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 21:52.

Кроме того, сегодня из Алматы в столицу выезжают два коммерческих поезда.

Поезд №207/208 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы-жол" (Тальго) отправляется со станции Алматы-2 в 19:20. Прибудет на следующий день в 10:25. Обратно в Алматы этот поезд отправится 11 января, в 21:20.

Поезд №205/206 сообщением "Алматы-2 – Нур-Султан-1" отправится сегодня в 22:25, в столицу прибудет завтра в 19:13, обратно в Алматы отправится 11 января в 23:43.

В компании напомнили, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950338-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-mezhdu-almaty-i-nur-sultanom/