"Алматы откатится в своем развитии": Арман Юсупов призвал казахстанцев помочь бизнесу

Арман Юсупов: instagram.com/yussupov21

Казахстанский вайнер и блогер Арман Юсупов высказался о беспорядках в стране и о том, какой сильный ущерб они нанесли отечественному бизнесу. Он призвал соотечественников поддержать предпринимателей, а самих бизнесменов - пойти навстречу простым людям, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман Юсупов напомнил об общенациональном трауре.

"Сегодня в Казахстане день общенационального траура. 10.01.2022. Народ, который за каждым столом просит в молитвах спокойного неба над головой, попал в ситуацию, схожую с войной. За эти дни пережито многое. Сейчас ситуация явно улучшается, и теперь перед нами стоит большая работа. Весь Казахстан и особенно Алматы сейчас откатится в своем развитии на несколько лет назад.

Нам нужно сплотиться. Как молодой и начинающий предприниматель, я хочу сейчас донести до тебя одну мысль. Бизнесу надо сделать шаг навстречу людям и дать скидки/пробные периоды/акции и т.д. А людям надо по возможности поддерживать бизнесы покупками. Мы все как один живой организм. Когда какому-то органу плохо, то плохо всему телу. Давайте помогать друг другу", - призвал блогер.

Он также напомнил, что по состоянию на 9 января общий ущерб бизнесу составил, по примерным подсчетам, более 92 млрд тенге.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате беспорядков в Казахстане. Со всеми последними новостями по ситуации в стране можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950209-almaty-otkatitsya-v-svoem-razvitii-arman-yusupov-prizval-kazahstantsev-pomoch-biznesu/