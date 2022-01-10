Онлайн-саммит ОДКБ начали с минуты молчания

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

В формате видеоконференцсвязи начался саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принимает участие и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Саммит начался с минуты молчания в память о погибших в результате беспорядков в Казахстане, передает NUR.KZ.

Никол Пашинян в качестве модератора сессии предложил начать сессию совета ОДКБ с минуты молчания в память о погибших в Казахстане.

В сессии принимают участие главы Казахстана, России, Таджикистана, Беларуси, премьер-министр Армении, руководитель Администрации президента Кыргызстана и генеральный секретарь ОДКБ.

Напомним, главная тема обсуждения - ситуация в Казахстане. Инициатором саммита стал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950272-onlayn-sammit-odkb-nachali-s-minuty-molchaniya/