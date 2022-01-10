Токаев примет участие в онлайн-саммите ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 10 января, примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 13.00 часов по времени Нур-Султана президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны", - написал Уали.

Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24".

Ранее о подготовке видеоконференции сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в этом году председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Ожидается, что темой обсуждения станет ситуация в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950242-tokaev-primet-uchastie-v-onlayn-sammite-odkb/