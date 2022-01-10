Погибшего в ходе беспорядков бойца СОБР похоронили в Талдыкоргане

Дархан Барганаев. Фото: ДП Алматинской области

Сегодня, 10 января, в Талдыкоргане похоронили бойца СОБР, лейтенанта полиции Дархана Барганаева, погибшего при охране правопорядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Лейтенант полиции Дархан Барганаев пришел служить в СОБР в 2011 году. У молодого офицера остались жена и двое несовершеннолетних детей.

9 января в последний путь проводили и сотрудника ДУИС, прапорщика юстиции Ербола Ержанова, погибшего во время вооруженного нападения на следственный изолятор.

Ербол Ержанов. Фото: ДП Алматинской области

Оба сотрудника посмертно награждены орденами "Айбын" 2 и 3 степени. Прапорщик юстиции также воспитывал двоих детей.

В ведомстве отметили, что коллеги вместе с ветеранами глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее отец сотрудника СИЗО Ербола Ержанова обратился к казахстанцам и заявил, что террористы нас использовали. Он призвал соотечественников к сплоченности.

Также сообщалось, что полицейским удалось пресечь ряд попыток вооруженных захватов следственных изоляторов в Таразе и Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950267-pogibshego-v-hode-besporyadkov-boytsa-sobr-pohoronili-v-taldykorgane/