Полковник КНБ найден мертвым в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ДП СКО

10 января 2022 года в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

"Данный факт Есильским ОП ДП Нур-Султана зарегистрирован в ЕРДР №227116031000018 от 10 января 2022 года. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении комитета.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области скончался начальник департамента полиции Жанат Сулейменов. Причины смерти не называются.

Напомним, 6 января глава государства освободил от должности главу КНБ Карима Масимова. Позже стало известно, что Масимова задержали по подозрению в госизмене.

Накануне Токаев КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950268-polkovnik-knb-nayden-mertvym-v-nur-sultane/