Лукашенко выразил соболезнования Токаеву и казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко. Фото: akorda.kz

Глава Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси.

"Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане. Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм.

Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - говорится в телеграмме.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.

"Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко попросил Касым-Жомарта Токаева передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

10 января объявлено в Казахстане днем общенационального траура по погибшим.

Хронологию событий можно прочитать здесь.

О ситуации в стране к этому часу читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950216-lukashenko-vyrazil-soboleznovaniya-tokaevu-i-kazahstantsam/