Глава Минторговли Казахстана встретился с талибами в Кабуле

Бахыт Султанов на встрече с талибами. Фото: пресс-служба МТИ РК

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов возглавил казахстанскую делегацию торгово-экономической миссии в Афганистан и провел переговоры с представителями его действующей администрации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что со стороны Казахстана в переговорах участвовали сотрудники Министерства торговли и интеграции (МТИ), оператора по продвижению экспорта – компании QazTrade и представители ряда казахстанских компаний-экспортеров.

Со стороны Афганистана на встрече присутствовали представители "Талибана" (организация запрещена в Казахстане) – нынешней администрации государства: заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи, министр иностранных дел Амир Хан Муттаки, а также и.о. министра торговли и промышленности Нуриддин Азизи.

Бахыт Султанов на встрече с талибами. Фото: пресс-служба МТИ РК

В ходе переговоров Султанов проинформировал представителей афганской администрации, что Казахстан всецело поддерживает и активно участвует в усилиях ООН по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Наша страна, как и многие международные партнеры, выражает надежду на то, что активная фаза конфликта завершена и пришло время для восстановления страны в постконфликтном периоде", – сказал казахстанский министр.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что Казахстан заинтересован в сохранении и наращивании имеющегося уровня двусторонней торговли – как за счет объемов, так и за счет расширения перечня товаров.

При этом было отмечено, что Казахстан традиционно является основным поставщиком муки и зерна в Афганистан. Более половины всего экспорта казахстанской муки и более 10% экспорта зерна ориентированы исключительно на афганский рынок.

"Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости выравнивания торгового баланса между странами. Одним из инструментов может стать промышленная кооперация казахстанского и афганского бизнеса на территории создаваемых Казахстаном центров трансграничного сотрудничества, в том числе Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", – сообщили в министерстве.

По итогам встреч и бизнес-форума были подписаны меморандумы на поставку в Афганистан макаронных изделий, муки и другой продукции.

Бахыт Султанов на встрече с талибами. Фото: twitter.com/TOLOnews

Напомним, в августе боевики "Талибана" начали открытое наступление на правительственные силы Афганистана. А в середине того же месяца талибы объявили об окончании 20-летней войны в стране.

С тех пор Казахстан, как и ряд других стран, наблюдал за развитием событий в Афганистане и не признавал новую власть в стране. Однако в середине сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании глав государств-участников ШОС и ОДКБ указал на необходимость инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана.

"Следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной", – сказал Токаев.

При этом глава государства подчеркнул, что на данном этапе речь не идет об официальном признании.

"Многое будет зависеть от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Совета безопасности ООН", – отметил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948551-glava-mintorgovli-kazahstana-vstretilsya-s-talibami-v-kabule/