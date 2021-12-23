Путин: Благодарен руководству Казахстана за поддержание и развитие русского языка

Владимир Путин. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции поблагодарил власти Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка.

Как заявил российский лидер, у Казахстана и России очень глубокие гуманитарные связи, после чего выразил благодарность нашим властям за отношение к русскому языку.

"Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы же сами знаете, сколько людей в Казахстане изучают русский.

Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - сказал президент.

Также он упомянул о сотрудничестве двух стран в рамках ОДКБ и подчеркнул, что военную технику в Казахстан поставляют, главным образом, по внутрироссийским ценам.

"Я очень рассчитываю на то, что такой темп, набранный нами, и качество (взаимодействия РК и РФ - прим. ред.) будут сохранены", - выразил надежду президент России.

Путин также согласился с необходимостью расширять сотрудничество в сфере космоса. Он заявил, Казахстан должен быть не только площадкой для запуска космических аппаратов, но также развивать свои компетенции по этому направлению.

Напомним, что в ходе сегодняшней пресс-конференции Путин заявил, что у него очень близкие и дружеские отношения с Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального и ответил на вопрос о "нападении" России на Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948267-putin-blagodaren-rukovodstvu-kazahstana-za-podderzhanie-i-razvitie-russkogo-yazyka/