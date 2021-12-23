Путин: У меня очень близкие, дружеские отношения с президентом Токаевым

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал отношения России с Казахстаном "уникальными".

В ходе прямого эфира на Youtube-канале "RT на русском" глава государства отметил, что Казахстан является одним из близких союзников России.

"Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас сложились уникальные отношения, они были заложены и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас подхвачено поддержание такого качества отношений с новым президентом, с которым у меня очень близкие, дружеские отношения сложились", — заявил российский лидер.

Также, отвечая на один из вопросов, Путин отметил, что надеется скоро увидеться с Токаевым и Назарбаевым. Это должно произойти во время встречи глав государств-членов ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге.

"Да, действительно, пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались, но я надеюсь, что президент Казахстана и Первый Президент примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Санкт-Петербург.

Я очень рассчитываю. И руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - сообщил президент России.

Помимо этого, он назвал экономику и изменение структуры экономических связей приоритетными направлениями сотрудничества с Казахстаном.

Напомним, что в ходе пресс-конференции Путин высказался об антипрививочниках, прокомментировал ситуацию вокруг Навального, а также ответил на вопрос о "нападении" России на Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948262-putin-u-menya-ochen-blizkie-druzheskie-otnosheniya-s-prezidentom-tokaevym/