Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России ответил на вопрос о возможном "нападении" страны на Украину, передает РИА Новости.

Во время большой пресс-конференции британская журналистка задала Путину вопрос о возможном "нападении" России на Украину. Политик ответил, что возглавляемая им страна никому не угрожает.

Кроме того, он заявил, что НАТО "нагло обманула Россию".

Путин привел в пример тот факт, что европейские и американские силы обещали властям СССР не расширять НАТО на Восток. Но нарушили свое слово.

"Ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли", - подчеркнул Путин.

Также президент Владимир Путин открыто призвал Запад немедленно гарантировать России безопасность вместо того, чтобы требовать это от российского правительства.

"А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот, о чем речь. Разве мы угрожаем кому-то?" - высказался политик.

В состав НАТО входят ряд европейских стран, США и Канада. Альянс был создан в 1949 году для защиты от влияния СССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948240-putin-otvetil-na-vopros-o-napadenii-rossii-na-ukrainu/