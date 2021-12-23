Путин высказался об антипрививочниках

Владимир Путин. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Президент России на большой пресс-конференции призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19, передает РИА Новости.

"Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери", - сказал Путин.

Президент России призвал не подвергать неуважению или преследованиям тех, кто отказался вакцинироваться. Вместо этого надо "терпеливо разъяснять" необходимость данных мер.

Он также высказался против идеи уголовного наказания для тех, кто призывает других не делать прививку от COVID-19

При этом политик отметил, что вакцинация является главным способом борьбы против пандемии. Путин напомнил, что во времена СССР никто никого не спрашивал, хочет ли человек вакцинироваться или нет.

"В советское время никто не спрашивал - шлеп-шлеп-шлеп - и пошли", - сказал президент России.

Большая пресс-конференция проводится в московском Центральном выставочном зале "Манеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948224-putin-vyskazalsya-ob-antiprivivochnikah/