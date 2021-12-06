Назарбаев встретился с Мирзиеевым

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также пожелал ему новых успехов в созидательной деятельности во благо братского народа Узбекистана.

"Предложенная Вами в ходе предвыборной кампании стратегическая программа "Новый Узбекистан" имеет четкие цели и ориентиры. Люди должны видеть, куда движется государство.

В свое время я также выдвигал Стратегию "Казахстан – 2030", а потом и программу развития страны до 2050 года. И Вы знаете, что все годы на посту главы государства я всегда уделял повышенное внимание развитию двусторонних связей между нашими странами", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил значение подписанной сегодня между главами двух стран Декларации о союзнических отношениях, открывающей новую страницу казахстанско-узбекских отношений.

Встреча Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева. Фото: elbasy.kz

"Нас связывают единая история, культура и традиции. Дружеские отношения между странами очень важны. Они помогают решать возникающие проблемы. Вы знаете, я пытался объединить пять стран нашего региона в экономический совет.

Поэтому предложил создать Консультативный совет глав государств Центральной Азии. Благодарю Вас за поддержку этой инициативы", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что все достижения Казахстана стали возможны благодаря мудрой политике Первого Президента.

Кроме того, был отмечен весомый вклад Елбасы в становление и развитие казахстанско-узбекских отношений стратегического партнерства.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: elbasy.kz

"Все 30 лет независимости Вы закладывали основу наших сегодняшних отношений. Вы всегда хотели, чтобы отношения между нашими странами были открытыми и доверительными. И за последние пять лет мы наблюдаем прорыв в этой сфере.

Когда мы с Вами начинали работать, то торговый оборот между Узбекистаном и Казахстаном составлял 317 миллионов долларов, а в настоящее время он превышает 4,5 миллиарда долларов.

Сегодня мы с Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым поставили амбициозную цель довести этот показатель до 10 миллиардов долларов за три-четыре года", - сказал президент Узбекистана.

Напомним, что сегодня Шавкат Мирзиеев прибыл в Нур-Султан. Касым-Жомарт Токаев лично встретил его у трапа самолета.

Президенты провели переговоры в узком и расширенном составах, после чего дали совместный брифинг для представителей СМИ. Кроме того, Токаев и Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945559-nazarbaev-vstretilsya-s-mirzieevym/