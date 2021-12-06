Токаев встретил у трапа самолета прибывшего в Нур-Султан президента Узбекистана (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Facebook / Шавкат Мирзиёев - Shavkat Mirziyoyev

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Казахстан с государственным визитом - Касым-Жомарт Токаев лично встретил коллегу у трапа самолета, сообщается на официальной Facebook-странице Шавката Мирзиеева.

Отмечается, что в столичном аэропорту в честь гостя был выстроен почетный караул.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Facebook / Шавкат Мирзиёев - Shavkat Mirziyoyev

Основные мероприятия в рамках визита главы соседнего государства пройдут сегодня, 6 декабря.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Facebook / Шавкат Мирзиёев - Shavkat Mirziyoyev

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, расширения культурно-гуманитарных обменов. Лидеры также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной политики.

По итогам переговоров намечено подписание более 20 документов, сообщается на официальном сайте президента Узбекистана.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Facebook / Шавкат Мирзиёев - Shavkat Mirziyoyev

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945367-tokaev-vstretil-u-trapa-samoleta-pribyvshego-v-nur-sultan-prezidenta-uzbekistana-foto/