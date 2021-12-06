Токаев: Узбекистан – братское государство, с которым мы связаны общими корнями

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели совместный брифинг для представителей СМИ, передает официальный сайт Акорды.

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах главы государств провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации.

О визите Шавката Мирзиеева в Казахстан

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что расценивает государственный визит президента Узбекистана в преддверии 30-летия Независимости Казахстана как проявление особого уважения братского узбекского народа к казахскому народу.

"Узбекистан – это не только добрый сосед и важный партнер, но и братское государство, с которым мы связаны общими корнями и общей судьбой. Между нашими странами успешно развивается стратегическое партнерство.

Расширилось сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. На сегодняшних переговорах намечены пути вывода казахстанско-узбекских отношений на новый уровень.

Мы обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Достигнуты договоренности по дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия. Уверен, что визит придаст новый импульс нашим отношениям", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

О взаимоотношениях Казахстана и Узбекистана

Президент Казахстана отметил, что казахско-узбекские отношения очень успешно развиваются по восходящей линии и полностью отвечают духу дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими экономическими партнерами в регионе. По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 30% и превысил 3,2 миллиарда долларов.

Касым-Жомарт Токаев считает, что достижению этого результата способствовала реализация совместных проектов в промышленности, машиностроении, фармацевтике, транспорте и логистике. Стабильно развивается взаимодействие в энергетике и агропромышленном комплексе.

Перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до 10 миллиардов долларов.

Создаются благоприятные условия для граждан двух стран. Запущены дополнительные авиарейсы между столицами и крупными городами, расширяется автобусное сообщение, прорабатываются новые железнодорожные маршруты, снимаются ненужные барьеры и преграды.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

О подписании союзнического договора

"Все это с большим воодушевлением воспринимается нашими народами и служит стимулом для дальнейшего сближения. В этой связи мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем приняли решение вывести наши межгосударственные отношения на уровень союзничества.

Это историческое решение продиктовано нашим обоюдным искренним стремлением к более тесному взаимодействию на основе доверия, поддержки и учета взаимных интересов. Для координации союзнических отношений мы договорились учредить Высший межгосударственный совет, Межпарламентский совет, а также рабочий орган – Совет министров иностранных дел.

Принципы нашего союзничества отражены в подписанной нами только что Декларации о союзнических отношениях. Таким образом, мы с уверенностью можем заявить об открытии новой яркой страницы в славной летописи казахско-узбекских многогранных связей.

Это, безусловно, серьезный вклад в обеспечение стабильности в Центрально-Азиатском регионе и его процветание", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров приоритетное внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры.

Казахстан заявил о готовности увеличить поставки в Узбекистан многих товаров – от маневренных локомотивов до продукции легкой промышленности. Накануне визита Шавката Мирзиеева в Туркестане был организован III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.

Также на днях в столице состоялось заседание Делового совета. По итогам этих мероприятий заключен внушительный пакет коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка 6,6 миллиарда долларов.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

О создании торговле и других формах взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном

"Мы также обсудили перспективы создания мощной инфраструктурной базы путем запуска межгосударственной товаропроводящей системы. Она будет состоять из оптово-распределительных и агрологистических центров.

Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их строительство в Узбекистане. Серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе.

Наши страны способны не только обеспечивать продовольствием Центрально-Азиатский регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе.

В целом взаимодействие в этой сфере развивается хорошими темпами. Вместе с тем потенциал в агропромышленном комплексе далеко не исчерпан. Казахстан готов к совместной реализации проектов, в том числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и фруктов.

Мы согласились, что одним из драйверов партнерства служит наращивание промышленной кооперации", – подчеркнул президент Казахстана.

Как было сказано далее в выступлении, в последние годы наблюдается неуклонный рост совместных производств. На базе ТОО "СарыаркаАвтоПром" запущено совместное предприятие по выпуску автомобилей Chevrolet.

Успешно действует казахско-узбекское предприятие "Hyundai Auto Asia" по продаже легковых автомобилей. Запущены проекты по производству и реализации сельскохозяйственной и грузовой техники, автобусов. В Казахстане открыт целый ряд перспективных производств в сфере фармацевтики, строительства и легкой промышленности.

"Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран.

К примеру, компания "Казфосфат" выразила заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около 1 миллиарда долларов.

Крупнейшая в Казахстане строительная компания "BI group" планирует возвести в Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более 1 миллиарда долларов.

Флагман нашего автопрома "Astana-Motors" планирует построить в Узбекистане предприятие по производству автомобилей Hyundai. Большой мультипликативный эффект и выгоду даст скорейший запуск Международного центра промышленной кооперации на границе двух стран.

Центр призван стать крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии. Он будет способствовать развитию торговли не только в двустороннем, но и в региональном масштабах, а также расширит наши транспортно-логистические возможности.

В этой связи правительствам поручается ускорить строительство этого объекта", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан и Узбекистан находятся на пересечении важных торгово-транспортных коридоров Евразии. Для дальнейшего развития этого направления достигнута договоренность ускорить реализацию ряда стратегически важных проектов.

Пресс-конференция президентов Казахстана и Узбекистана. Фото: Акорда

О строительстве железнодорожной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент"

"Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент", которая укрепит туристский потенциал наших государств.

Считаем, что строительство железной дороги "Дарбаза – Мактаарал – Джизак" расширило бы наши транзитные возможности и разгрузило бы действующий пункт пропуска Сарыагаш.

Мы сегодня предметно рассмотрели вопросы и предварительно соглашение подписано о строительстве железнодорожной линии "Учкудук – Кызылорда".

Для продвижения двусторонней торгово-экономической повестки мы назначили специальных представителей президентов. От Казахстана я определил министра торговли и интеграции Бахыта Султанова", – сказал глава государства.

Лидеры двух стран условились продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования ресурсов трансграничных рек.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, эта задача имеет особую важность. Казахстан и Узбекистан последовательно выступают за обеспечение баланса между ирригацией, гидроэнергетикой и экологией.

"На фоне неутешительных оценок дальнейшей водохозяйственной обстановке в регионе и мире мы с Шавкатом Миромоновичем пришли к мнению о необходимости принятия дополнительных мер.

Переговорный механизм нам нужно вывести на уровень премьер-министров, учитывая важность водохозяйственной проблемы. Мы рассмотрели возможности взаимовыгодного сотрудничества в сфере новых технологий и применении цифровых решений.

Казахстан выразил готовность к обмену опытом и развитию кооперации в этих направлениях. Приглашаем узбекских друзей использовать передовые продукты казахстанских разработчиков, а также широкие возможности Международного финансового центра "Астана", – отметил президент Казахстана.

Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

О возведении памятника Алишеру Навои в Нур-Султане и открытии филиалов казахстанских вузов в Узбекистане

По традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства с большим удовольствием сообщил о принятом им решении возвести в столице Казахстана памятник великому поэту Алишеру Навои.

Стороны также приветствовали инициативу о проведении на регулярной основе форумов творческой интеллигенции двух стран и высказались за активизацию межвузовского сотрудничества.

Ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане. Для систематизации этой работы планируется заключить соответствующее соглашение, которое предусматривает увеличение квот для студентов.

Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.

"Нам нужно приглашать узбекских студентов для учебы в казахстанских вузах. Выделены специальные стипендии и гранты имени Ахмета Яссауи. Я думаю, что узбекские студенты проявят интерес к обучению в казахстанских вузах.

Естественно, чтобы казахстанские студенты также выезжали в Узбекистан для учебы. Я сегодня уважаемому Шавкату Миромоновичу сказал, что историю надо вспомнить: наиболее видные представители казахской интеллигенции в прошлом обучались именно в Ташкенте. Возможно эту традицию в той или иной форме нужно возобновить", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня. В центре внимания на переговорах были вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе, в том числе в контексте ситуации в Афганистане.

Единая позиция двух президентов заключается в том, что обеспечение устойчивого развития Центральной Азии является общей и достижимой целью, отвечающей коренным интересам всех братских народов.

Глава Казахстана в завершение своего выступления назвал визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева успешным для обеих стран.

Напомним, что сегодня Токаев встретил прибывшего в Нур-Султан Шавката Мирзиеева у трапа самолета.

Позже президенты провели переговоры в узком и расширенном составах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945535-tokaev-i-mirzieev-proveli-sovmestnyy-brifing-dlya-smi/