Токаев и Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили новое здание посольства Узбекистана в Казахстане, передает официальный сайт Акорды.

В рамках государственного визита Шавката Мирзиеева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети "Хазрет Султан".

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

После того, как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев совершили осмотр дипломатической миссии.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

В завершение президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Напомним, что Шавкат Мирзиеев сегодня прибыл в Нур-Султан с государственным визитом. Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры сначала в узком, а потом и в расширенном составах.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

После этого Токаев и Мирзиеев провели совместный брифинг для представителей СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945553-tokaev-i-mirzieev-prinyali-uchastie-v-otkrytii-novogo-zdaniya-posolstva-uzbekistana-v-kazahstane/