Токаев и Мирзиеев открыли новое здание посольства Узбекистана (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили новое здание посольства Узбекистана в Казахстане, передает официальный сайт Акорды.
В рамках государственного визита Шавката Мирзиеева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети "Хазрет Султан".
После того, как главы государств совместно перерезали церемониальную ленту, президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев совершили осмотр дипломатической миссии.
В завершение президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.
Напомним, что Шавкат Мирзиеев сегодня прибыл в Нур-Султан с государственным визитом. Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры сначала в узком, а потом и в расширенном составах.
После этого Токаев и Мирзиеев провели совместный брифинг для представителей СМИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945553-tokaev-i-mirzieev-prinyali-uchastie-v-otkrytii-novogo-zdaniya-posolstva-uzbekistana-v-kazahstane/