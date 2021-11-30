Токаев провел переговоры с президентом Швейцарии (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан. Фото: akorda.kz

Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи на площади Кафедрального собора Святого Петра в Женеве, сообщает официальный сайт Акорды.

После взаимных приветствий Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан представили друг другу членов официальных делегаций. Затем прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты поклоном поприветствовали флаг Швейцарии и обошли строй почетного караула. По завершении церемонии главы государств провели встречу в узком и расширенном форматах.

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан. Фото: akorda.kz

В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, главы государств обсудили состояние и перспективы казахстанско-швейцарского многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой сферах.

Кроме того, лидеры двух стран рассмотрели взаимодействие в рамках Бреттон-Вудских институтов, международных организаций, затронули вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и оказание гуманитарной помощи этой стране. Также состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия пандемии, изменения климата, водной дипломатии в Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан с удовлетворением констатировали активную динамику политических и экономических контактов, подтвердив стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних связей.

Глава государства отметил, что придает особое значение развитию всеобъемлющих отношений с Швейцарией и рассматривает эту страну в качестве важного политического и экономического партнера в Европе.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан. Фото: akorda.kz

Лидеры двух стран отметили наличие большого потенциала для совместной работы в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, машиностроения, фармацевтической промышленности и «зеленых» проектов.

По завершении переговоров в присутствии глав государств был подписан ряд межправительственных и коммерческих соглашений:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов;

2. Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарии о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанному в Алматы 12 мая 1994 года (Правила по внутреннему регулированию торговли услугами);

3. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «КТЖ» и Stadler CIS AG.

Касым-Жомарт Токаев и Ги Пармелан. Фото: akorda.kz

Напомним, в ходе своего визита в Швейцарию президент встретился также с гендиректором Всемирной торговой организации, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, президентом Международного комитета Красного Креста, а также принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944528-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-shveytsarii-foto/