Токаев пригласил гендиректора ВТО в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Нгози Оконджо-Ивеалой. Фото: Акорда

В Женеве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, передает официальный сайт Акорды.

В ходе беседы обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Всемирной торговой организацией, в том числе в контексте председательства нашей страны на 12-й Министерской конференции ВТО.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития международной торговли.

Как известно, 26 ноября ВТО выступила с заявлением о переносе 12-й Министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.

Нгози Оконджо-Ивеала высказала сожаление в связи с вынужденным переносом мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, подчеркнув, что это было весьма тяжелым решением. Участники встречи рассмотрели возможные новые сроки проведения мероприятия.

Говоря о важности сотрудничества с ВТО, президент подчеркнул ключевую роль Организации в восстановлении мировой экономики в условиях пандемии.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил полную поддержку продолжающемуся под руководством Нгози Оконджо-Ивеалы конструктивному диалогу с государствами-членами ВТО, ключевыми международными организациями и фармацевтическими компаниями с целью обеспечения всеобщего и равного доступа к вакцинам.

Собеседники также обсудили запланированный на ноябрь 2022 года выпуск первого Обзора торговой политики Казахстана в ВТО.

Президент отметил большую значимость этого события для нашей страны. Он выразил надежду на то, что Казахстану удастся подтвердить приверженность правилам и положениям ВТО, а также обязательствам, взятым при вступлении в эту организацию.

В завершение глава государства пригласил Нгози Оконджо-Ивеалу посетить Казахстан с визитом.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Швейцарию. Там он встретился с гендиректором ВОЗ, с главой местного отделения ООН, а также с президентом международного комитета Красного Креста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1944523-tokaev-priglasil-gendirektora-vto-v-kazahstan/