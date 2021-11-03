"Qatar Airways" запускает авиарейсы в Казахстан

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С 19 ноября текущего года авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение полетов из Катара в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Сообщается, что регулярные рейсы между странами будут осуществляться по маршруту "Доха – Алматы – Доха".

Самолеты будут летать дважды в неделю по понедельникам и пятницам, пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A-320.

При этом, отмечается, что все полеты будут проходить со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

"Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - говорится в сообщении МИИР.

Напомним, что о возобновлении авиасообщения между Казахстаном и Катаром мы сообщали еще в начале сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1940299-qatar-airways-zapuskaet-aviareysy-v-kazahstan/