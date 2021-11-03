Украинскую вакцину от коронавируса на дрожжах начали тестировать в Польше

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В Польше начали испытывать препарат от коронавирусной инфекции, который разработан украинскими учеными, передает Радио Свобода.

Вакцина содержит продуценты вирусных белков на основе дрожжей. Препарат был разработан специалистами из Института биологии клеток НАН Украины за полтора года. Исследования сейчас проводятся в Польше. А результаты объявят через две или три недели.

"Сейчас эксперименты по определению иммуногенности препарата - на завершающем этапе в Польше. Мы думаем, что они иммуногенны", - говорит академик и директор Института Андрей Сибирный.

После получения результатов препарат протестируют на трансгенных мышах, которые уязвимы к человеческому коронавирусу. Если все пройдет успешно, начнутся испытания на добровольцах.

Ученые планируют выпускать данную вакцину на гуманизированных дрожжах в виде спрея или таблеток.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение насчет массовой вакцинации детей от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940313-ukrainskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-na-drozhzhah-nachali-testirovat-v-polshe/